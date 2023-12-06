Россияне планируют распространить пропаганду через международные научные библиотеки, - ЦНС

По данным ЦНС, россияне планируют заполонить международные научные библиотеки пропагандистской литературой.

В этой литературе будет "обосновываться" историческая принадлежность временно захваченных регионов Украины к РФ.

"Цель провокации - сымитировать поддержку военной агрессии Москвы среди ученых", - пояснили в центре.

Задачей российской лжи является дезориентация своей жертвы в информационной среде с целью проведения дальнейших военных кампаний против соседних государств.

"Центр национального сопротивления призывает не поддаваться российской пропаганде, ведь именно кремлевские апологеты войны несут ответственность за смерть сотни тысяч украинцев", - отметили в ЦНС.

Напомним, на днях мы сообщали, что россияне придумали новый способ создать иллюзию "принадлежности" временно оккупированных территорий востока Украины в РФ. Самопровозглашенная администрация совместно с российскими губернаторами заключили "соглашение" об образовании содружества.

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