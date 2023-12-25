Росіяни планують підготуваи для війни проти України найманців з Африки, - ЦНС

Російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку та підготовки найманців для участі у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, наразі росіяни проводять рекрутингову кампанію у Курській області, де очікують набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу".
Його створюють як заміну найманцям ПВК "Вагнера", які діяли в Африці, але були відправлені на війну в Україні.
Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом їхньої діяльності буде підготовка та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.
Російський диктатор Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.
У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.
Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.
Також нагадаємо, що Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.
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