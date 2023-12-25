Россияне планируют подготовить для войны против Украины наемников из Африки, - ЦНС

Как сообщается, россияне проводят рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидают набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса".

Его создают как замену наемникам ЧВК "Вагнера", которые действовали в Африке, но были отправлены на войну в Украине.

Расширение этого контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом их деятельности будет подготовка и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.

Наемники в российской армии

Российский диктатор Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

В сентябре Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Также напомним, что Непал требует от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.