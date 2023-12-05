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Росія вербує на війну з Україною жителів Непалу. Уряд Катманду висловив протест

Непал, Вівторок 05 грудня 2023 08:52
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Росія вербує на війну з Україною жителів Непалу. Уряд Катманду висловив протест Фото: Громадяни Непалу гинуть у російській армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Непальські солдати, яких називають гуркхами, служать британській та індійській арміям після здобуття Індією незалежності у 1947 році відповідно до угоди між трьома країнами.

Маленька гімалайська країна, затиснута між Китаєм та Індією, не має такої угоди з Росією, яка вторглася в Україну у лютому 2022 року і відтоді веде війну.

Уряд Непалу повідомив у своїй заяві, що шістьох його громадян, які служили в російській армії, було вбито, не вказавши жодних подробиць.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім сім'ям", - заявило міністерство закордонних справ.

У заяві також йдеться, що робляться дипломатичні зусилля зі звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив у полон в Україні. Непал також закликав своїх громадян не вступати до армії будь-якої країни, яка веде війну.

Англомовна газета The Kathmandu Post процитувала Мілана Раджа Туладхара, посла Непалу в Москві, який повідомив, що 150-200 непальців були найманцями у російській армії.

Мільйони громадян Непалу зайняті на цивільній роботі, в основному як робітники на промислових підприємствах та будівельних майданчиках у Південній Кореї, Малайзії та на Близькому Сході.

Найманці у російській армії

Президент Росії Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

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