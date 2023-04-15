Шойгу "забрав хліб" у Пригожина. В армію РФ почали мобілізувати в'язнів, - Дмитрашківський

Росія почала мобілізувати до регулярної армії ув'язнених та відправляти їх боротися проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"В нашому полі зору з'явились так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані та проходять службу", - сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що 15 таких окупантів здалися в полон Сил оборони на Донецькому напрямку.

Речник додав, що мобілізація ув'язнених може бути поясненням конфлікту між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу: "Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина щодо поповнення Збройних сил".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення електронних повісток в РФ.

Британська розвідка зазначає, що таким чином Росія може готуватися до тривалої війни проти України.

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