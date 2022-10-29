Росіяни планують мобілізувати 10 тисяч людей у Маріупольському районі, - мер

"За нашою інформацією, близько 10 тисяч людей вони хочуть мобілізувати безпосередньо у Маріупольському районі. Це не лише місто Маріуполь, а й великі поселення навколо. І зараз така робота ведеться", - розповів мер.

Також він зазначив, що окупанти залучають мешканців міста до будь-яких робіт без виплати зарплат.

"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску в Запоріжжі вони обстріляли. Закривають і роблять все, щоб маріупольці не змогли залишити місто і поїхати на підконтрольну Україні територію. Люди намагаються виїхати через територію Росії, тому що Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути гарматним м'ясом для росіян", - додав Бойченко.