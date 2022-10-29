Мер Маріуполя назвав суму збитків, яку завдали місту російські окупанти

Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії складає до 14,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маріупольського міського голови Вадима Бойченка.

"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів", - заявив Бойченко. За його словами, Росія має заплатити репарації Маріуполю. Він додав, наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів. "Але вони вже зафіксовані. Тому Росія не зможе уникнути відповідальності за свої злочини", - додав мер.