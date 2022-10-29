В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки, - радник мера
Опівдні 29 жовтня в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області чути звуки вибухів.
Про цеповідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Повідомляється, що звуки "відльотів" чути:
- в Центральному районі, в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом);
- в Лівобережному районі, в районі колишнього пивзаводу.
Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов'язано з військовою ситуацією за лінією Вугледара/Волновахи.
Також, за словами Андрющенка, окупанти зносять у Маріуполі пошкоджені будинки. "Крім того, вибухи в районі площі Перемоги в Лівобережному районі. Тут проста детонація снарядів через знесення будинків", - додав радник мера.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти продовжують знущатися з мирних мешканців. Росіяни створили гуманітарну катастрофу та влаштовують показуху для відео з роздачею "безкоштовного хліба".
Також ми писали, що жителі Маріуполя, які залишилися без дому через масовані удари російських військ, продовжують жити в наметах і готують їжу на багаттях, а нібито нові квартири окупанти розподіляють "серед своїх".