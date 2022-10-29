В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки, - радник мера

Про цеповідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Повідомляється, що звуки "відльотів" чути:

в Центральному районі, в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом);

в Лівобережному районі, в районі колишнього пивзаводу.

Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов'язано з військовою ситуацією за лінією Вугледара/Волновахи.

Також, за словами Андрющенка, окупанти зносять у Маріуполі пошкоджені будинки. "Крім того, вибухи в районі площі Перемоги в Лівобережному районі. Тут проста детонація снарядів через знесення будинків", - додав радник мера.