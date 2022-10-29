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Россияне планируют мобилизовать 10 тысяч человек в Мариупольском районе, - мэр

Иллюстративное фото: россияне планируют мобилизовать 10 тысяч человек в Мариупольском районе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне уже начинают проводить мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе и в ближайших населенных пунктах. Они планируют призвать около 10 тысяч мужчин.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу горсовета Мариуполя, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

"По нашей информации, около 10 тысяч человек они хотят мобилизовать непосредственно в Мариупольском районе. Это не только город Мариуполь, но и крупные поселения вокруг. И сейчас такая работа ведется", - рассказал мэр.

Также он отметил, что оккупанты привлекают жителей города к любым работам без выплаты зарплат.

"Российские оккупанты выдают красную бумажку, которую называют паспортом. При этом уехать из города почти невозможно. Пункт пропуска в Запорожье они обстреляли. Закрывают и делают все, чтобы мариупольцы не смогли покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию. Люди пытаются уехать через территорию России, потому что Мариуполь превратили в гетто, они не хотят быть пушечным мясом для россиян", - добавил Бойченко.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 29 октября, днем в Мариуполе были слышны взрывы.

Также мы писали, что стоимость ущерба, который россияне нанесли Мариуполю, составляет до 14,5 миллиарда долларов.

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