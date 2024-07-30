Росіяни на півдні активно застосовують некеровані авіаракети, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Окрім КАБів, у нас активно застосовуються НАРи. Це некеровані авіаракети, які противник застосовує і з літаків, і з гелікоптерів ударних типу К-52. Обидва ці засоби йдуть як підтримка сухопутного наступу. Без цього наступу, якого у нас немає, вони особливого змісту не несуть. Можливо, тому їх і трохи менше", - розповів Лиховій.

Водночас, за його словами, застосування росіянами КАБів не сильно зменшилося.

"Бо КАБи досить активно задіюються навіть в умовах, коли сухопутна компонента працює менше. У нас день у день КАБів нараховується... за вчора було 7, позавчора - 4, перед тим - 12, 9, 13. Тобто, для такого напрямку їх достатньо і це, звичайно, відчутна зброя", - зазначив речник.