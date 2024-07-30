Росіяни на півдні активно застосовують некеровані авіаракети, - ЗСУ
Російські війська на півдні, окрім КАБів, активно застосовують некеровані авіаракети (НАРи).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
"Окрім КАБів, у нас активно застосовуються НАРи. Це некеровані авіаракети, які противник застосовує і з літаків, і з гелікоптерів ударних типу К-52. Обидва ці засоби йдуть як підтримка сухопутного наступу. Без цього наступу, якого у нас немає, вони особливого змісту не несуть. Можливо, тому їх і трохи менше", - розповів Лиховій.
Водночас, за його словами, застосування росіянами КАБів не сильно зменшилося.
"Бо КАБи досить активно задіюються навіть в умовах, коли сухопутна компонента працює менше. У нас день у день КАБів нараховується... за вчора було 7, позавчора - 4, перед тим - 12, 9, 13. Тобто, для такого напрямку їх достатньо і це, звичайно, відчутна зброя", - зазначив речник.
Ситуація на південному напрямку
Нагадаємо, сьогодні речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що українські підрозділи на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходи для покращення свого тактичного положення, мають певні успіхи. Але загалом лінія фронту, хоч і є стабільною, в деяких місцях залишається динамічною.
За його словами, у російських окупантів не вистачає ресурсів, щоб вести ефективний, масштабний наступ на південному напрямку. За минулу добу було зафіксовано сім невдалих атак ворога малими піхотними групами.
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