Россияне на юге активно применяют неуправляемые авиаракеты, - ВСУ
Российские войска на юге, кроме КАБов, активно применяют неуправляемые авиаракеты (НАРы).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.
"Кроме КАБов, у нас активно применяются НАРы. Это неуправляемые авиаракеты, которые противник применяет и с самолетов, и с вертолетов ударных типа К-52. Оба эти средства идут как поддержка сухопутного наступления. Без этого наступления, которого у нас нет, они особого содержания не несут. Возможно, поэтому их и поменьше", - рассказал Лиховий.
В то же время, по его словам, применение россиянами КАБов не сильно уменьшилось.
"Ибо КАБы достаточно активно задействуются даже в условиях, когда сухопутная компонента работает меньше. У нас изо дня в день КАБов насчитывается... за вчера было 7, позавчера - 4, прежде - 12, 9, 13. То есть, для такого направления их достаточно и это, конечно, ощутимое оружие", - отметил спикер.
Ситуация на южном направлении
Напомним, сегодня спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что украинские подразделения на южном направлении продолжают ведение оборонной операции, принимают меры по улучшению своего тактического положения, имеют определенные успехи. Но в целом линия фронта, хоть и стабильна, в некоторых местах остается динамичной.
По его словам, у российских оккупантов не хватает ресурсов, чтобы вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении. За прошедшие сутки было зафиксировано семь неудачных атак врага малыми пехотными группами.
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