Россияне на юге активно применяют неуправляемые авиаракеты, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Кроме КАБов, у нас активно применяются НАРы. Это неуправляемые авиаракеты, которые противник применяет и с самолетов, и с вертолетов ударных типа К-52. Оба эти средства идут как поддержка сухопутного наступления. Без этого наступления, которого у нас нет, они особого содержания не несут. Возможно, поэтому их и поменьше", - рассказал Лиховий.

В то же время, по его словам, применение россиянами КАБов не сильно уменьшилось.

"Ибо КАБы достаточно активно задействуются даже в условиях, когда сухопутная компонента работает меньше. У нас изо дня в день КАБов насчитывается... за вчера было 7, позавчера - 4, прежде - 12, 9, 13. То есть, для такого направления их достаточно и это, конечно, ощутимое оружие", - отметил спикер.