Росіяни після тяжких поранень вимушені повертатись на війну в Україну (перехоплення)

Окупант розповідає про неналежну роботу військово-лікарських комісії РФ та небажання продовжувати службу після поранення.

Він говорить, що отримав осколкові поранення на війні в Україні і про те, що Росія зазнає значних втрат.

"Та хто буде мене тут пів року тримати? Я, мабуть, зараз дістану все, всі осколки, і найму адвоката, буду пробувати комісуватись", - каже він.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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