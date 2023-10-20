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Росіяни після тяжких поранень вимушені повертатись на війну в Україну (перехоплення)

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає про неналежну роботу військово-лікарських комісії РФ та небажання продовжувати службу після поранення.

Він говорить, що отримав осколкові поранення на війні в Україні і про те, що Росія зазнає значних втрат.

"Та хто буде мене тут пів року тримати? Я, мабуть, зараз дістану все, всі осколки, і найму адвоката, буду пробувати комісуватись", - каже він.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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