Россияне после тяжелых ранений вынуждены возвращаться на войну в Украину (перехват)

Оккупант рассказывает о ненадлежащей работе военно-врачебных комиссий РФ и нежелании продолжать службу после ранения.

Он говорит, что получил осколочные ранения на войне в Украине и о том, что Россия несет значительные потери.

"Да кто будет меня здесь пол года держать? Я, пожалуй, сейчас достану все, все осколки, и найму адвоката, буду пробовать комиссироваться", - говорит он.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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