Росіяни пішли на штурм в Курській області і втратили десятки одиниць техніки на мінах

Російські війська пішли на штурм у Курській області. Але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись мінах, встановлених ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Як зазначив Павлюк, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12-го окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.

"Курська область. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки - тільки через підрив на мінах", - розповів він.

Наступ ЗСУ у Курській області

Українські військові кілька місяців ведуть наступ у Курській області. В останні тижні окупанти пішли на штурм у Курському регіоні, намагаючись повернути втрачені території. Наприклад, за останню добу ЗСУ відбили 30 атак у Курській області.

За останніми даними, Росія зосередила у Курській області 37 тисяч солдатів. Російська влада поставила завдання ворожим військам до середини жовтня витіснити ЗСУ, але цього не сталося.

З того часу РФ постійно атакує позиції ЗСУ на цій ділянці фронту. Наприклад, російські морпіхи разом із військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але теж зазнали втрат.

Ще у вересні президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські військові намагаються повернути під свій контроль територію Курської області. Проте серйозних успіхів поки що не видно.

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