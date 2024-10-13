Росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але понесли значні втрати

"Противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку, але не вийшло. Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП", - розповів він.

За словами генерала, аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували та влучними ударами FPV-дронів та скидами зупинили окупантів.

Втрати РФ на Харківському напрямку

Протягом цієї доби гвардійці по лінії фронту знищили: