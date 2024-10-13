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Росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але понесли значні втрати

Фото: росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але понесли значні втрати (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни здійснили незвичайний штурм на Харківському напрямку, використавши бронетехніку. Але бійці Нацгвардії все одно зупинили окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку, але не вийшло. Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП", - розповів він.

За словами генерала, аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували та влучними ударами FPV-дронів та скидами зупинили окупантів.

Втрати РФ на Харківському напрямку

Протягом цієї доби гвардійці по лінії фронту знищили:

  • 1 танк;
  • 4 БМП;
  • 8 од. автомобільної техніки;
  • 2 склади БК;
  • 2 БПЛА.

Ситуація на фронті

На фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Росіяни активно штурмують відразу на кількох напрямках.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти в Україні нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Донецька та Роботиного. Воїни ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку.

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