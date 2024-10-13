ЗСУ стримують ворога під Покровськом, РФ тисне біля Куп'янська і Роботиного: карти ISW

Російські окупанти в Україні нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Донецька та Роботине. Воїни ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Російські військові джерела ISW стверджували, що станом на 11 жовтня війська РФ вже відвоювали майже два десятки населених пунктів у Курській області, тоді як українські військові повідомляли, що ЗСУ частково відновили втрачені позиції на тлі посилених контратак росіян 12 жовтня.

Командувач чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив 11 жовтня про те, що війська РФ начебто відбили 19 населених пунктів Курської області з початку української операції у регіоні, але не назвали ці населені пункти..

Між тим в ISW оцінюють, що війська РФ, ймовірно, просунулися в межах принаймні 13 населених пунктів Курської області, у яких ЗСУ раніше діяли станом на 11 жовтня.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко 12 жовтня заявив, що війська РФ продовжують штурмувати колонами в Курській області після того, як ЗСУ частково повернули невизначені позиції.

Російські джерела ISW стверджували, що 11 і 12 жовтня війська РФ продовжували намагатися витіснити українські війська з Глушковського району.

11 жовтня російський "воєнкор" заявив, що підрозділи РФ почали контратаки та начебто відкинули українські сили від Обуховки та Веселого на південний захід у напрямку Нового Путі.

За словами блогера, українські сили зберегли позиції на міжнародному кордоні поблизу Нового Путі, Ободі та Медвежого, а війська РФ нібито витіснили ЗСУ з Медвежого району.

Пізніше 12 жовтня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ продовжували зачищати лісові масиви, прилеглі до міжнародного кордону з Сумською областю в Глушковському районі Курської області, і начебто досягли тактичних успіхів.

Пов'язаний з Кремлем блогер припустив, що ЗСУ, можливо, відходять зі своїх позицій у Глушківському районі на більш вигідні позиції напередодні сезону дощів восени та на початку зими, і перекидають туди додаткові резерви.

Також російські джерела стверджували, що 11 і 12 жовтня війська РФ продовжували наступ на лівому фланзі головного "українського плацдарму" в Кореневському районі та на правому фланзі основного "українського плацдарму" в Суджанському районі.

Російські блогери стверджували, що війська РФ зачистили ще 3 км території від н.п. Крем'яне до н.п. Ольговка (обидві на схід від Коренево), просунулися до центральної Ольговки і продовжили контратаку біля населеного пункту.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ підійшли до північно-західної околиці Суджі та увійшли до Новоіванівки, та увійшли в Товстий Луг.

Російські блогери також розповідали, що війська РФ продовжували бої в Новоіванівці, захопили Зелений Шлях і Нижній Клин, та досягли останньої вулиці в Любимівці.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ досягли успіхів поблизу Малої Локні та у східній частині Суджанського району.

Між тим в Інституті вивчення війни поки не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Російські джерела ISW, зокрема в Міноборони РФ, також стверджували, що російські атаки тривали поблизу Дарьїно, Плехового та Свердликового, а також що війська РФ відбили контратаки ЗСУ поблизу Любимівка, Товстий Луг та Новоіванівки 11 і 12 жовтня.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

11 і 12 жовтня російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Тихого Харківської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 12 жовтня заявив, що операція ЗСУ в Курській області призупинило темпи наступальних дій РФ під Вовчанськом через передислокацію російських військ з Харківського напрямку в Курську область.

Український командир зазначив 11 жовтня, що військам РФ на Харківському напрямку не вистачає особового складу, необхідного для проведення значних наступальних операцій.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри від 11 жовтня показують, що окупанти просунулися на південь від Степової Новоселівки.

Російські загарбники продовжували наступ в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки і Кучерівк, Степової Новоселівки, Новоосинового, Кругляківки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Мясожарівки, Вишневого, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Катеринівки, Тернів, Зарічного і Торського 11 і 12 жовтня.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти 11 і 12 жовтня продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Також війська РФ 11 і 12 жовтня наступали в районі Часового Яру, біля Калинівки, Іванівського та Ступочок, але просування не мали.

Заступник командира батальйону ЗСУ, який діє на Краматорському напрямку (район Часового Яру), 11 жовтня заявив, що путінські війська в основному ведуть штурм піхотою, але час від часу використовуватимуть бронетехніку та мотоцикли для перекидання піхоти ближче до позицій ЗСУ.

Заступник командувача додав, що російська авіація в районі Часового Яру завдає плануючих бомбових ударів переважно по ближньому тилу, а не по передових позиціях.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заперечила нещодавню офіційну заяву українського чиновника від 11 жовтня про те, що окупанти контролюють до 60% Торецька, і повідомила, що ворог контролює лише східну частину Торецька.

Нагадаємо, перед тим, 11 жовтня, голова Торецької військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що загарбники контролюють 50-60% Торецька.

"Наявні візуальні докази підтверджують, що російські війська займають щонайменше 38% Торецька, що, здається, більше відповідає роз'ясненню Бобовнікової, ніж початковій цифрі Чинчика", - пишуть експерти ISW.

Російські та українські війська зараз ведуть важкі міські бої в Торецьку, і лінія фронту в місті виглядає відносно більш динамічною, ніж деінде на театрі бойових дій, йдеться у звіті.

12 жовтня війська РФ продовжували наступальні операції під Торецьком, але просування не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на 1,3 км вглиб на північний захід від Нью-Йорка та ближче до шахти "Центральна" в південному та центральному районі Торецька, проте в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Війська РФ продовжували наступати під Торецьком, біля Дачного та Диліївки, Неліпівки та в напрямку Щербинівки і Петрівки 11 і 12 жовтня.

Війська РФ 12 жовтня продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але підтвердженого просування не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська, які діяли на південний схід від Покровська, просунулися на 800 метрів на захід від Красного Яру, на 400 метрів на північно-східній околиці Селидового та вздовж залізниці на північ від Новогродівки.

11 і 12 жовтня війьска РФ продовжували наступальні дії в районі Мирнограда, Миролюбівки, Лисівки, Крутого Яру, Селидового, Михайлівки, Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанне Друге, Цукуриного, Новодмитрівки, Зоряного, Новоселидівки.

12 жовтня російський блогер заявив, що українські сили контратакували на північний захід від Новогродівки.

В ISW зазначають, що російські збройні сили регулярно використовували оперативні резерви як пул доступної живої сили для підсилення підрозділів замість згуртованих сил проникнення 1-го ешелону або сил експлуатації 2-го ешелону.

"Малоймовірно, що Центральне угруповання військ зможе використовувати ізольовано 15 тис. осіб особового складу як резерв для свіжого прориву, який міг би швидко прорватися до Покровська, або як значну експлуатаційну силу, яка могла б швидко здійснити захоплення самого Покровська", - йдеться в звіті аналітиків.

Так, експерти ISW продовжують оцінювати, що російська наступальна операція, яка була розпочата влітку 2024 року, досягне кульмінації в найближчі місяці - частково через виснаження російських оперативних резервів.

12 жовтня війська РФ продовжували наступальні операції на схід від Курахового, але не досягли підтверджених успіхів.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 1,5 км вглиб біля Максимілянівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

11 і 12 жовтня російські окупанти продовжували наступ у районі самого Курахове, та на схід від Курахове в районі Максимілянівки та Георгіївки.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Курахівському напрямку, 11 жовтня заявив, що російська авіація протягом доби здійснила 20 плануючих бомбових ударів, а також що війська РФ в цьому районі використовують гвинтокрили.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри від 12 жовтня показують, що окупанти просунулися вздовж бурелому на північний захід від Водяного.

Російські загарбники також наступали в районах Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки, Водяного, Богоявленки та Золотої Ниви.

Російські джерела розширили кадри 12 жовтня, на яких нібито показано, як війська РФ обстрілюють міст через річку Солодку в Єлизаветівці ракетою класу "повітря-земля" Х-38, і стверджували, що міст знаходиться вздовж наземної лінії зв'язку, якою ЗСУ в Катеринівці отримують поповнення в амуніції та провіанті.

Війська РФ атакували в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Рівнополя, Новоукраїнського, Новодарівки, Левадного та Ольгівського 11 і 12 жовтня.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північний захід від Роботиного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 12 жовтня росіяни атакували поблизу Роботиного.

Російський "воєнкори" стверджував, що війська РФ ведуть наступальні операції поблизу Кам’янського, але Кам’янське водосховище ускладнює матеріально-технічне забезпечення росіян в цьому районі.

11 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ наступали на Дніпровському напрямку (Херсонська область).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 жовтня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що найгарячішою ситуація надалі залишається на Куп'янському, Курахівському, Торецькому і Покровському напрямках.

Додамо, вчора, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський розповів, що війська РФ намагалися відбити позиції ЗСУ в Курській області. Проте українські бійці продовжують тримати рубежі.