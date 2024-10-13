Россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери

"Противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении, но не получилось. Бронетехнику на этом участке фронта россияне используют не часто. На этот раз пошли вперед под прикрытием БМП", - рассказал он.

По словам генерала, аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами FPV-дронов и сбросами остановили оккупантов.

Потери РФ в Харьковском направлении

В течение этих суток гвардейцы по линии фронта уничтожили: