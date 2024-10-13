RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери

Фото: россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне предприняли необычный штурм на Харьковском направлении, использовав бронетехнику. Но бойцы Нацгвардии все равно остановили оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении, но не получилось. Бронетехнику на этом участке фронта россияне используют не часто. На этот раз пошли вперед под прикрытием БМП", - рассказал он.

По словам генерала, аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами FPV-дронов и сбросами остановили оккупантов.

Потери РФ в Харьковском направлении

В течение этих суток гвардейцы по линии фронта уничтожили:

  • 1 танк;
  • 4 БМП;
  • 8 ед. автомобильной техники;
  • 2 состава БК;
  • 2 БПЛА.

Ситуация на фронте

На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Россияне активно штурмуют сразу по нескольким направлениям.

В частности, по данным Института изучения войны, российские оккупанты в Украине недавно продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Работино. Воины ВСУ держат оборону в Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияХарьковВойна в Украине