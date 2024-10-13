Россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери

Россияне предприняли необычный штурм на Харьковском направлении, использовав бронетехнику. Но бойцы Нацгвардии все равно остановили оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
"Противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении, но не получилось. Бронетехнику на этом участке фронта россияне используют не часто. На этот раз пошли вперед под прикрытием БМП", - рассказал он.
По словам генерала, аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами FPV-дронов и сбросами остановили оккупантов.
В течение этих суток гвардейцы по линии фронта уничтожили:
На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Россияне активно штурмуют сразу по нескольким направлениям.
В частности, по данным Института изучения войны, российские оккупанты в Украине недавно продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Работино. Воины ВСУ держат оборону в Покровском направлении.
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