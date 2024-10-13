Россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери
Россияне предприняли необычный штурм на Харьковском направлении, использовав бронетехнику. Но бойцы Нацгвардии все равно остановили оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
"Противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении, но не получилось. Бронетехнику на этом участке фронта россияне используют не часто. На этот раз пошли вперед под прикрытием БМП", - рассказал он.
По словам генерала, аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами FPV-дронов и сбросами остановили оккупантов.
Потери РФ в Харьковском направлении
В течение этих суток гвардейцы по линии фронта уничтожили:
- 1 танк;
- 4 БМП;
- 8 ед. автомобильной техники;
- 2 состава БК;
- 2 БПЛА.
Ситуация на фронте
На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Россияне активно штурмуют сразу по нескольким направлениям.
В частности, по данным Института изучения войны, российские оккупанты в Украине недавно продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Работино. Воины ВСУ держат оборону в Покровском направлении.
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