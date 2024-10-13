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Россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери

Харьков, Воскресенье 13 октября 2024 12:32
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Россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери Фото: россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне предприняли необычный штурм на Харьковском направлении, использовав бронетехнику. Но бойцы Нацгвардии все равно остановили оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении, но не получилось. Бронетехнику на этом участке фронта россияне используют не часто. На этот раз пошли вперед под прикрытием БМП", - рассказал он.

По словам генерала, аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами FPV-дронов и сбросами остановили оккупантов.

Потери РФ в Харьковском направлении

В течение этих суток гвардейцы по линии фронта уничтожили:

  • 1 танк;
  • 4 БМП;
  • 8 ед. автомобильной техники;
  • 2 состава БК;
  • 2 БПЛА.

Ситуация на фронте

На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Россияне активно штурмуют сразу по нескольким направлениям.

В частности, по данным Института изучения войны, российские оккупанты в Украине недавно продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Работино. Воины ВСУ держат оборону в Покровском направлении.

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