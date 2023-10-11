Росіяни пішли на Авдіївку? Чому ворог штурмує "ворота до Донецька": експерти про задум РФ

Що відомо про наступ на Авдіївку

Місто Авдіївка Донецької області розташоване впритул до Донецька у північному напрямку та вже 9 років тримає оборону. При цьому лінія фронту на цьому відтинку не змінилася навіть після початку повномасштабної війни РФ проти України.

За експертними оцінками, фактично оборона одна в місті одна із найкращих на сьогодні по всій зоні бойових дій. Це достатньо такий укріпрайон, який саме готувався до протидії наступальним діям ворога зі значно більшим ресурсом.

Своєю чергою окупанти тероризують Авдіївку постійними обстрілами та вже давно намагаються захопити. І схоже вчора Росія знову захотіла спробувати реалізувати свій давній план з оточення міста.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти на Авдіївському напрямку вчора, 10 жовтня активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Там зазначили, що ворог намагається спробувати відтягнути українські резерви на цей напрямок, аби послабити дії Сил оборони України.

Фото: Авдіївка на мапі(DeepStateUA)

В Генштабі уточнили, що росіяни діяли підрозділами трьох мотострілецьких бригад 8-ї загальновійськової армії РФ.

Своєю чергою речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що окупанти отримали відсіч.

"Хочу одразу всіх заспокоїти - відбито на даний час усі атаки ворога. Втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили. Ми їх чекали. Хлопці добре окопалися, добре замінували підходи. Грамотно розставлені наші протитанкові засоби. Бойова робота йде, працює артилерія досить точно та потужно", - наголосив Штупун.

Він додав, що наразі ситуація контрольована. Ідуть бої. Метою ж

російських штурмів є оточення Авдіївки.

"Вони намагаються оточити (Авдіївку - ред.) давно. Наразі трішки назбирали металобрухту, особового складу і кинули це на прорив", - підсумував Штупун.

Окупанти почали штурм одразу в кількох місцях. Йшли колонами

Аналітики проекту DeepState, характеризуючи ворожий наступ на Авдіївку, зазначили, що ворог вчергове сконцентрував ударний кулак та намагається пробити оборону Сил Оборони України, зокрема, в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка.

Спочатку росіяни застосували артилерію авіацію та ракети по селах та самій Авдіївці. Далі ворог використав піхоту під прикриттям техніки, які йшли колонами.

Фото: окупанти колонами пішли в масивний наступ біля Авдіївки (DeepStateUA)

Найпотужніша атака росіян на Авдіївку з початку вторгнення

Як розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, такої атаки на цьому напрямі жодного разу не було за весь час війни. Він пояснив, якщо раніше РФ атакувала з 20-25 одиницями техніки, тоо зараз можна стверджувати, що дійсно дуже велике протистояння починається на Авдіївському напрямку.

"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно, вчора вони масовано пішли в наступ. Приблизно з 3-ї почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - розповів Барабаш.

За його словами, ворог використав десятки одиниць броньованої техніки, проте українські воїни вже спалили значну частину.

"Спочатку повномасштабної війни ніколи ще не використовувалося так. Попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, але ми реально знаємо, що було підбито понад 60 одиниць техніки на нашому напрямку. Був збитий літак, збитий гелікоптер Мі-8", - розповів Барабаш.

Втрати росіян зафіксували й на фото. В Нацгвардії повідомили, що на Авдіївському напрямку за добу вдалося знищити 6 одиниць бронетехніки противника. Захисники виявили колону та вдарили по ній з ПТРК та дронів, тим самим уразивши 2 танки, 3 БТР, 1 ББМ.

Що кажуть експерти про наступ на Авдіївку

Військовий експерт Владислав Селезньов називає наступ РФ на Авдіївку "справді мастабним".

"Росіяни залучили до вогневого ураження авіацію, міномети, артилерію. Зокрема реактивні системи залпового вогню. Вони криють вогнем об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, житлові будинки. Тобто вони собі працюють за таким проектом "Маріуполь 2. 0". Тобто вони готові знищити вщент Авдіївку для того, щоб взяти її під контроль", - каже Селезньов.

Він нагадав, що схожі дії ворога вже були під час захоплення Соледару та Бахмуту.

"Але якщо ми будемо співвідносити сили та засоби, які вони залишили та втратили під час цієї атаки й ті території, які вони захопили, то ці цифри не порівняні. Бо їх територіальні придбання не великі, а от втрати насправді великі. Чимала кількість техніки знищена, зокрема танків відповідними контрдіями української армії", - вважає експерт.

Він припускає, що зараз росіяни будуть змушені відкотитися на попередні рубежі та позиції та знову почати процес поповнення своїх штурмових загонів, щоб далі намагатися атакувати.

Своєю чергою військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко називає загальну ситуацію складною та акцентує, що вона була такою ще від початку агресії РФ у 2014 році.

"Що зараз роблять російські війська? Вони перетягнули частково з Лимано-Куп'янської вісі, з Луганської області, а також частково з інших напрямків підрозділи для того, щоб підсилити наступальні можливості", - каже Коваленко.

За його словами, росіяни могли залучити до наступальних дій частково підрозділи 90-ї танкової дивізії, 41 загальновійськової армії РФ. 1- та 2-й армійські корпуси так званої "ЛНР" та "ДНР", а також підрозділи зеків "Шторм z", так звані "територіальні російські війська" та деяку кількість "Барс".

"Оточення Авдіївки і близько немає"

Як пояснив експерт, названі вище ці підрозділи забезпечують агресора людським ресурсом та технічною компонентою.

"Якоїсь критичної ситуації, як сьогодні заявляє російська пропаганда, я не бачу. Вони там кажуть, що Авдіївка взагалі нібито "в оточенні". Там і близько немає цього оточення. І за цю добу так званого масованого їх наступу вони змогли зайняти декілька позицій, які не грають якоїсь ключової ролі на передовій", - підкреслив Коваленко.

Той факт що окупанти використовували велику кількість компоненти авіаційної, проводили бомбардування, а також залучали ударні гелікоптери для завдання ударів на відстані та проводили масовані артобстріли за добу говорить про те, що росіяни хотіли показати "масштаб дій".

"Вони придали цьому якогось типу "великого наступу". Але все це заради всього кількох позицій і величезних втрат. Вони втратили велику кількість техніки під час цього тому, що ми готувалися до цього на початку", - каже експерт.

Водночас тиск на Авдіївку залишається досить потужним.

"Не треба применшувати загрози. Але й поки (наступ РФ - ред.) не продемонстрував якогось коефіцієнта корисної дії для російських окупаційних військ взагалі", - зауважує Коваленко.

Росіяни хочуть відвернути увагу від півдня?

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що окупанти активізувались зі штурмами Авдіївки, бо таким чином хочуть відтягнути сили Сили оборони України від Роботиного, де ті ведуть наступ. Експерт Коваленко також не виключає такої імовірності.

"Можливо, був такий задум. Тому що коли вони починали свої типу наступальні дії на Лимано-Куп'янський вісі влітку, то також намагалися частково відтягнути наші підрозділи в Харківську область, щоб ми підсилили нашу оборону", - нагадує експерт.

Але є один нюанс. Річ у тому, що Лимано-Куп'янська вісь - це більш ніж 180 км завширшки. І здійснювати якісь там потужні наступальні дії, які були б загрозою ворог не може через брак ресурсу. Тому путінська армія могла спробувати по меншому фронту у 20 км зробити щось більш потужне, щоб створити умовно такий фон загрози великої та змусити наші підрозділи передислокувати саме до Авдіївки.

"Але я не думаю, що є потреба на сьогодні якось підсилювати Авдіївський плацдарм. Ситуація швидко змінюється і це теж треба брати до уваги, але поки я не бачу саме того, що це треба робити", - вважає Коваленко.

Чому Росія хоче взяти Авдіївку

Спікер Генштабу Андрій Ковальов заявив, що головна мета загарбників - це сповільнити чи взагалі зупинити український успішний наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Крім того, вони намагаються взяти Авдіївку в оточення та спробувати відтягнути українські резервні сили на Авдіївський напрямок таким чином, щоб послабити Збройні сили України.

Як пояснює експерт, окупаційні війська розглядають Авдіївку у двох контекстах. Перший - це територіальні здобутки. Другий - це створення "безпечної зони" для захопленого Донецька і не тільки.

"Це створення можливості подальшого просування. На той самий Покровськ, наприклад, мати вихід. Це можливість більш безпечного просування в напрямку Костянтинівки і по інших напрямках. Тобто це комплексні міри. Авдіївка - це не просто "ворота до Донецька", а це і вихід з Донецька по інших напрямках. Тому там важливо тримати оборону", - зазначив Коваленко.

Чи вистачить ворогу сил для прориву?

Як відомо, росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступ біля Авдіївки.

Військовий експерт Владислав Селезньов, оцінюючи можливості ворога, зазначив, що варто рахувати не кількість залучених підрозділів, а на кількість артилерійських та авіаційних засобів, які використовує ворог для ураження міста

"Тут насправді є дуже серйозне збільшення вогневого впливу. І на цей фактор ми маємо зважати. Бо в нинішній війні той, хто має перевагу в артилерії, той має перевагу на полі бою. Зараз ворог намагається трансформувати свою вогневу міць в якісь там територіальні здобутки", - вважає Селезньов

Він додає, що ціллю ворога залишається повна окупація Донецької та Луганської областей, а тому він намагається захопити Авдіївку.

"Чому окупантам важливо це (місто - ред.)? Тому що вони продовжують намагатися реалізувати план Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Але попри те, що вони кратно збільшили свою вогневу міць та активізували проведення атак, всі ці дії не трансформовані в якісь серйозні територіальні здобутки. Зате вони несуть великі втрати в тому числі в бронетехніці. Це факт", - підсумував експерт.

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