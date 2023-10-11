Россияне пошли на Авдеевку? Почему враг штурмует "ворота в Донецк": эксперты о замысле РФ

Что известно о наступлении на Авдеевку

Город Авдеевка Донецкой области расположен вплотную к Донецку в северном направлении и уже 9 лет держит оборону. При этом линия фронта на этом отрезке не изменилась даже после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

По экспертным оценкам, фактически оборона одна в городе одна из лучших на сегодняшний день по всей зоне боевых действий. Это такой укрепрайон, который готовился к противодействию наступательным действиям врага со значительно большим ресурсом.

В свою очередь оккупанты терроризируют Авдеевку постоянными обстрелами и уже давно пытаются захватить. И, похоже, вчера Россия снова захотела попытаться реализовать свой давний план по окружению города.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на Авдеевском направлении вчера, 10 октября активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Там отметили, что враг пытается оттянуть украинские резервы на это направление, чтобы ослабить действия Сил обороны Украины.

Фото: Авдеевка на карте(DeepStateUA)

В Генштабе уточнили, что россияне действовали подразделениями трех мотострелковых бригад 8-й общевойсковой армии РФ.

В свою очередь спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что оккупанты получили отпор.

"Хочу сразу всех успокоить - отражены в настоящее время все атаки врага. Потерь рубежей и позиций наши воины не допустили. Мы их ждали. Ребята хорошо окопались, хорошо заминировали подходы. Грамотно расставлены наши противотанковые средства. Боевая работа идет, работает артиллерия достаточно точно и мощно", - подчеркнул Штупун.

Он добавил, что сейчас ситуация контролируется. Идут бои. Целью же

российских штурмов является окружение Авдеевки.

"Они пытаются окружить (Авдеевку - ред.) давно. Сейчас немного собрали металлолома, личного состава и бросили это на прорыв", - подытожил Штупун.

Оккупанты начали штурм сразу в нескольких местах. Шли колоннами

Аналитики проекта DeepState, характеризуя вражеское наступление на Авдеевку, отметили, что враг в очередной раз сконцентрировал ударный кулак и пытается пробить оборону Сил обороны Украины, в частности, в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

Сначала россияне применили артиллерию авиацию и ракеты по селам и самой Авдеевке. Далее враг использовал пехоту под прикрытием шедших колоннами техники.

Фото: оккупанты колоннами пошли в массивное наступление возле Авдеевки (DeepStateUA)

Самая мощная атака россиян на Авдеевку с начала вторжения

Как рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, такой атаки в этом направлении ни разу не было за все время войны. Он объяснил, если раньше РФ атаковала с 20-25 единицами техники, сейчас можно утверждать, что действительно очень большое противостояние начинается на Авдеевском направлении.

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Приблизительно с 3 часов начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", - рассказал Барабаш.

По его словам, враг использовал десятки единиц бронированной техники, однако украинские воины сожгли значительную часть.

"Сначала полномасштабной войны никогда еще не использовалось так. Предварительно было озвучено, что около 50 единиц техники ушло вчера в наступление, но мы реально знаем, что было подбито более 60 единиц техники на нашем направлении. Был сбит самолет, сбит вертолет Ми-8" , - рассказал Барабаш.

Утраты россиян зафиксировали и на фото. В Нацгвардии сообщили, что на Авдеевском направлении за сутки им удалось уничтожить 6 единиц бронетехники противника. Защитники обнаружили колонну и ударили по ней из ПТРК и дронов, тем самым поразив 2 танка, 3 БТР, 1 ББМ.

Что говорят эксперты о наступлении на Авдеевку

Военный эксперт Владислав Селезнев называет наступление РФ на Авдеевку "действительно мастабным".

"Россияне привлекли к огневому поражению авиацию, минометы, артиллерию. В частности, реактивные системы залпового огня. Они кроют огнем объекты критической и социальной инфраструктуры, жилые дома. То есть они себе работают по такому проекту "Мариуполь 2.0". То есть они готовы уничтожить полностью Авдеевку для того, чтобы взять ее под контроль", - говорит Селезнев.

Он напомнил, что похожие действия врага уже были во время захвата Соледара и Бахмута.

"Но если мы соотнесем силы и средства, которые они оставили и потеряли во время этой атаки и те территории, которые они захватили, то эти цифры не сравнимы. Потому что их территориальные приобретения не велики, а вот потери действительно большие, в том числе танков соответствующими контрдействиями украинской армии", - считает эксперт.

Он предполагает, что сейчас россияне будут вынуждены откатиться на предыдущие рубежи и позиции и снова начать процесс пополнения своих штурмовых отрядов, чтобы пытаться дальше атаковать.

В свою очередь военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет общую ситуацию сложной и акцентирует, что она была таковой еще с начала агрессии РФ в 2014 году.

"Что сейчас делают российские войска? Они перетащили частично с Лимано-Купянской оси из Луганской области, а также частично по другим направлениям подразделения для того, чтобы усилить наступательные возможности", - говорит Коваленко.

По его словам, россияне могли привлечь к наступательным действиям частично подразделения 90-й танковой дивизии, 41 общевойсковой армии РФ. 1-й и 2-й армейские корпуса так называемой "ЛНР" и "ДНР", а также подразделения зэков "Шторм z", так называемые "территориальные российские войска" и некоторое количество "Барс".

"Окружения Авдеевки и в помине нет"

Как пояснил эксперт, указанные выше эти подразделения снабжают агрессора человеческим ресурсом и технической компонентой.

"Какой-то критической ситуации, как сегодня заявляет российская пропаганда, я не вижу. Они там говорят, что Авдеевка вообще якобы "в окружении". Там и в помине нет этого окружения. И за эти сутки так называемого массированного их наступления они смогли занять несколько позиций, которые не играют какой-либо ключевой роли на передовой", - подчеркнул Коваленко.

Тот факт, что оккупанты использовали большое количество авиационной компоненты, проводили бомбардировки, а также привлекали ударные вертолеты для нанесения ударов на расстоянии и проводили массированные артобстрелы в сутки говорит о том, что россияне хотели показать "масштаб действий".

"Они придали этому какой-то тип "большого наступления". Но все это ради всего нескольких позиций и огромных потерь. Они потеряли большое количество техники во время этого потому, что мы готовились к этому в начале", - говорит эксперт.

В то же время давление на Авдеевку остается достаточно мощным.

"Не надо уменьшать угрозы. Но и пока (наступление РФ - ред.) не продемонстрировал какого-то коэффициента полезного действия для российских оккупационных войск вообще", - отмечает Коваленко.

Россияне хотят отвлечь внимание от юга?

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что оккупанты активизировались со штурмами Авдеевки, потому что таким образом хотят оттянуть силы Силы обороны Украины от Работино, где те ведут наступление. Эксперт Коваленко также не исключает такой вероятности.

"Возможно, была такая затея. Потому что когда они начинали свои типа наступательные действия на Лимано-Купянской оси летом, то также пытались частично оттянуть наши подразделения в Харьковскую область, чтобы мы усилили нашу оборону", - напоминает эксперт.

Но есть один аспект. Дело в том, что Лимано-Купьянская ось - это более 180 км в ширину. И совершать какие-то мощные наступательные действия, которые были бы угрозой враг не может из-за нехватки ресурса. Поэтому путинская армия могла попытаться по меньшему фронту в 20 км сделать что-то более мощное, чтобы создать условно такой фон угрозы большой и заставить наши подразделения передислоцировать именно в Авдеевку.

"Но я не думаю, что есть потребность на сегодня как-то усиливать Авдеевский плацдарм. Ситуация быстро меняется и это тоже нужно принимать во внимание, но пока я не вижу именно того, что это нужно делать", - считает Коваленко.

Почему Россия хочет взять Авдеевку

Спикер Генштаба Андрей Ковалев заявил, что главная цель захватчиков - это замедлить или вообще остановить украинское успешное наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Кроме того, они пытаются взять Авдеевку в окружение и попытаться оттянуть украинские резервные силы на Авдеевское направление таким образом, чтобы ослабить вооруженные силы Украины.

Как объясняет эксперт, оккупационные войска рассматривают Авдеевку в двух контекстах. Первый - это территориальные достижения. Второй - это создание "безопасной зоны" для захваченного Донецка и не только.

"Это создание возможности дальнейшего продвижения. На тот же Покровск, например, иметь выход. Это возможность более безопасного продвижения в направлении Константиновки и по другим направлениям. То есть это комплексные меры. Авдеевка - это не просто "ворота в Донецк", а это и выход из Донецка по другим направлениям. Поэтому там важно держать оборону", - отметил Коваленко.

Хватит ли врагу сил для прорыва?

Как известно, россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступление у Авдеевки.

Военный эксперт Владислав Селезнев, оценивая возможности врага, отметил, что следует считать не количество привлеченных подразделений, а количество артиллерийских и авиационных средств, которые использует враг для поражения города

"Здесь на самом деле очень серьезное увеличение огневого воздействия. И этот фактор мы должны учитывать. Потому что в нынешней войне тот, кто имеет преимущество в артиллерии, тот имеет преимущество на поле боя. Сейчас враг пытается трансформировать свою огневую мощь в какие-то территориальные достижения" , - считает Селезнев

Он добавляет, что целью врага остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей, поэтому он пытается захватить Авдеевку.

"Почему оккупантам важно это (город - ред.)? Потому что они продолжают пытаться реализовать план Путина по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Но несмотря на то, что они кратно увеличили свою огневую мощь и активизировали проведение атак, все эти действия не трансформированы в какие-то серьезные территориальные достижения. Зато они несут большие потери в том числе в бронетехнике. Это факт", - подытожил эксперт.

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