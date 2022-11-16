Росіяни пішли в атаку в Запорізькій області, - Арестович

Арестович підкреслює, що подробиці поки що невідомі, але це може свідчити про повернення російських окупантів до другої фази війни, коли вони відступили з півночі України і перекинули війська з-під Києва за замислом "великі кліщі - малі кліщі".

"Злі язики стверджують, що у Запорізькій області заворушилися - під Гуляйполем наш ворог пішов в атаку. Подробиці поки що невідомі, але, кажуть, може бути досить неприємно. Частково це ті, яких вивели з Херсона, частково - це ті, що там були", - додає радник ОП.

Він підкреслює, що логіка ворога цілком зрозуміла та очікувана - війська будуть перекинуті для так званого звільнення Донецької і Луганської областей, аби презентувати це як результат війни.

"Це те, що можна продати всередині Росії як політичний результат війни. Тому російські війська будуть постійно і послідовно намагатися захопити Донецьку і Луганську області і все кидатимуть туди", - констатує Арестович.