RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пошли в атаку в Запорожской области, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Запорожской области российские войска пошли в атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Арестович подчеркивает, что подробности пока неизвестны, но это может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов ко второй фазе войны, когда они отступили с севера Украины и перебросили войска из-под Киева по задумке "большие клещи - малые клещи".

"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились - под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично - это те, что там были", – добавляет советник ОП.

Он подчеркивает, что логика врага вполне понятна и ожидаема - войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как результат войны.

"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – констатирует Арестович.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном.

Также ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Арестович