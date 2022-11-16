Россияне пошли в атаку в Запорожской области, - Арестович

Арестович подчеркивает, что подробности пока неизвестны, но это может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов ко второй фазе войны, когда они отступили с севера Украины и перебросили войска из-под Киева по задумке "большие клещи - малые клещи".

"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились - под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично - это те, что там были", – добавляет советник ОП.

Он подчеркивает, что логика врага вполне понятна и ожидаема - войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как результат войны.

"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – констатирует Арестович.