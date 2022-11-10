Арестович про звільнення лівого берега Дніпра: ніхто в лоб атакувати не буде

Олексій Арестович заявив, що коли Збройні сили України звільнятимуть лівий берег Дніпра, вони не атакуватимуть "в лоб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"А ми і не будемо брати лівий берег, напевно. Навіщо? Форсування це завжди складна операція, пов'язана з втратами. Ніхто не буде в лоб. В лоб атакує лише російська армія в 21 столітті. Ми давно вже так не робимо. Просто приїдемо в те місце і в той час, коли ніхто не очікуватиме. І буде їм "щастя", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Арестович заявив, що Збройні сили України можуть витрати від п'яти днів до трьох тижнів, аби повністю звільнити Херсон.

Також раніше ми писали, що Арестович висловився про відступ росіян у Херсонській області. За його словами, окупанти відступають, але повільно.

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