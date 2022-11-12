Десятки машин, ППО, артсистеми. Арестович розповів про трофеї ЗСУ під Херсоном

Українські військові при звільненні Херсонської області отримали десятки одиниць російської техніки у якості трофеїв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, озвучені ним трофеї – це дані на ранок 12 листопада. Ймовірно, список захопленої кинутої російської техніки до кінця дня значно розширився.

"Щодо трофеїв, п'ять великих складів уже знайшли. Захоплено понад 50 вантажних машин, вертоліт, п'ять одиниць ППО, понад десять артилерійських систем і дуже багато стрілецької зброї, мін, гранатометів та боєприпасів", - зазначив Арестович.

Раніше ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.