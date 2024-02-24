Росіяни підтвердили втрату свого літака А-50У. Розвідка перехопила розмову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт А-50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск" та мав виконувати завдання поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград.

Станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45 зафіксували припинення роботи радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У.

У перехопленій розмові один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, бачив спалах та чув вибухи.

Крім того, після збиття А-50У росіяни наказали припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу Міллєрово. Частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

Знищення російського літака

Нагадаємо, вчора ввечері джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

У ГУР уточнили, що А-50У - це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака - 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.