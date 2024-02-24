Россияне подтвердили потерю своего самолета А-50У. Разведка перехватила разговор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит вблизи Приморско-Ахтарска на Азовском море. Последний взлет А-50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять задачи вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

Станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45 зафиксировали прекращение работы радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудовано А-50У.

В перехваченном разговоре один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, видел вспышку и слышал взрывы.

Кроме того, после сбития А-50У россияне приказали прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, выполнявших задачи вблизи Миллерово. Часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

Уничтожение российского самолета

Напомним, вчера вечером источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.