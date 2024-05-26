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Росіяни підняли винищувач МіГ-31 і запустили ракету "Кинджал"

Фото: росіяни атакують Україну ракетою "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У Росії з аеродрому Саваслєйка піднято в повітря винищувач МіГ-31. Зафіксовано пуск ракети "Кинджал", вона рухається в напрямку західних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 4:22 повідомлялося про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.

О 4:28 Повітряні сили зафіксували пуск ракети типу "Кинджал". Ціль рухається з півночі через Чернігівську область у напрямку Старокостянтинова в Хмельницькій області.

Згодом військові повідомили, що ракета прямує в напрямку Івано-Франківська.

Масштабний обстріл України

В ніч на неділю, 26 травня, в Україні було оголошено масштабну тривогу через пуск росіянами ракет зі стратегічної авіації.

Перед цим повідомлялося про ймовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.

Ввечері у суботу, 25 травня, Україну атакували дрони типу "Шахед".

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Війна Росії проти України