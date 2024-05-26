Росіяни підняли винищувач МіГ-31 і запустили ракету "Кинджал"

Масштабний обстріл України

В ніч на неділю, 26 травня, в Україні було оголошено масштабну тривогу через пуск росіянами ракет зі стратегічної авіації.

Перед цим повідомлялося про ймовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.

Ввечері у суботу, 25 травня, Україну атакували дрони типу "Шахед".

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