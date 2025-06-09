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МіГ-31К та балістика: українців попередили про загрозу масованої ракетної атаки

Понеділок 09 червня 2025 03:11
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МіГ-31К та балістика: українців попередили про загрозу масованої ракетної атаки Ілюстративне фото: росіяни підняли в повітря МіГ-31К (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у понеділок вночі, 9 червня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Варто зауважити, що наразі в низці областей України оголошено тривогу через загрозу ворожих дронів типу "Шахед".

Як заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, близько 03:00 було повідомлено про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Водночас Повітряні сили попереджають про рух декількох ракет з Брянської області в бік Києва.

Оновлено о 03:15.

Повітряні сили попередили про "вихід" ще декількох ракет у напрямку Києва та Чернігова. Вондчас у Рівному повідомлялось про декілька вибухів.

Також ми писали, що у Києві пролунали вибухи. У КМДА повідомили про роботу ППО.

Попередню масштабну атаку на українську столицю було здійснено в ніч на 6 червня. Тоді руйнування і пожежі було зафіксовано в шести районах Києва. Не обійшлося без загиблих і поранених.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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