МиГ-31К и баллистика: украинцев предупредили об угрозе массированной ракетной атаки
В Украине в понедельник ночью, 9 июня, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Стоит заметить, что сейчас в ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы вражеских дронов типа "Шахед".
Как заявил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, около 03:00 было сообщено о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В то же время Воздушные силы предупреждают о движении нескольких ракет из Брянской области в сторону Киева.
Обновлено в 03:15.
Воздушные силы предупредили о "выходе" еще нескольких ракет в направлении Киева и Чернигова. В то же время в Ровно сообщалось о нескольких взрывах.
Также мы писали, что в Киеве прогремели взрывы. В КГГА сообщили о работе ПВО.
Предыдущая масштабная атака на украинскую столицу была осуществлена в ночь на 6 июня. Тогда разрушения и пожары были зафиксированы в шести районах Киева. Не обошлось без погибших и раненых.
Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.
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