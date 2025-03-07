Росіяни підняли у небо МіГ-31К, - Повітряні сили ЗСУ

Ракетна атака РФ по Україні 7 березня

Нагадаємо, цієї ночі, як і в попередні дні, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники.

Незабаром моніторингові канали писали, що росіяни вивели в Чорне море 4 ракетоносії із загальним залпом до 24 крилатих ракет типу "Калібр". Після цього у Повітряних силах ЗСУ поінформували про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та фіксували їх у різних регіонах країни. Місцеві ЗМІ писали, що після атаки у частині Тернополя зникло світло та почалася сильна пожежа. Однак офіційної інформації поки не було.

До початку цього обстрілу, військові також поінформували про зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому "Оленья" Мурманської області. І саме ранкова атака, як пишуть моніторингові канали, є результатам пусків ракет з цих літаків.

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