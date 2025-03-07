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Россияне подняли в небо МиГ-31К, - Воздушные силы ВСУ

Фото: враг поднял в небо авиацию (wikipedia)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 7 марта, российские оккупанты подняли в небо самолеты МиГ-31К. По всей Украине тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 05:39.

Отметим, что в это время российские оккупанты уже второй раз за эту ночь атакуют Украину ракетами.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:49 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Ракетная атака РФ по Украине 7 марта

Напомним, этой ночью, как и в предыдущие дни, российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Вскоре мониторинговые каналы писали, что россияне вывели в Черное море 4 ракетоносителя с общим залпом до 24 крылатых ракет типа "Калибр". После этого в Воздушных силах ВСУ проинформировали о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря и фиксировали их в разных регионах страны. Местные СМИ писали, что после атаки в части Тернополя исчез свет и начался сильный пожар. Однако официальной информации пока не было.

До начала этого обстрела, военные также проинформировали о взлете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области. И именно утренняя атака, как пишут мониторинговые каналы, является результатам пусков ракет с этих самолетов.

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