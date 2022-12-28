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Росіяни підірвали пішохідний міст у Пологах Запорізької області

Ілюстративне фото: росіяни підірвали пішохідний міст у Пологах Запорізької області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 28 грудня підірвали пішохідний міст у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Голова Пологівської РДА Артур Крупський у коментарі виданню повідомив, що міська влада сьогодні вранці отримала інформацію від місцевих жителів, що вибухнув міст.

"Інформація була різна - від того, що підірваний залізничний міст і потім пізніше до нас надійшла інформація про те, що окупанти заклали вибухівку та підірвали пішохідний міст через залізничне полотно", - сказав він.

Крупський припустив, що росіяни влаштували підрив мосту, щоб люди не могли підніматися на нього та телефонувати на підконтрольну Україні територію.

Інша версія - міст підірвали, аби місцеві не могли коригувати пересування окупаційних військ, зокрема і залізницею.

Нагадаємо, росіяни вводять затяжну комендантську годину до 10 діб у деяких окупованих населених пунктах, щоб намагатися послабити український рух спротиву.

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