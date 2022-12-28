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Россияне подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области

Иллюстративное фото: россияне подорвали пешеходный мост в Родах Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 28 декабря подорвали пешеходный мост во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Глава Пологовской РГА Артур Крупский в комментарии изданию сообщил, что городские власти сегодня утром получили информацию местных жителей о том, что мост подорвали.

"Информация была разная - от того, что взорван железнодорожный мост и потом позже к нам поступила информация о том, что оккупанты заложили взрывчатку и взорвали пешеходный мост через железнодорожное полотно", - сказал он.

Крупский предположил, что россияне устроили подрыв моста, чтобы люди не могли подниматься на него и звонить по телефону на подконтрольную Украине территорию.

Другая версия - мост взорвали, чтобы местные не могли корректировать передвижение оккупационных войск, в том числе и по железной дороге.

Напомним, россияне вводят затяжной комендантский час до 10 суток в некоторых оккупированных населенных пунктах, чтобы пытаться ослабить украинское движение сопротивления.

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