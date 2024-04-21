Росіяни підготували нову пастку для аграріїв на окупованих територіях, - ЦНС

"Пільгові кредити, безвідсоткові ставки та ще багато "заманух" від кремля для українських аграріїв, які опинилися в окупації", - наголосили в центр.

За даними ЦНС, надалі всі ці пропозиції стануть зашморгом на шиї українських землеробів. Адже віддати навіть ці пільгові кредити на тимчасово окупованих територіях буде не реально.