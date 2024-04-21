Росіяни підготували нову пастку для аграріїв на окупованих територіях, - ЦНС

Російська Федерація підготувала пастку для аграріїв на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Пільгові кредити, безвідсоткові ставки та ще багато "заманух" від кремля для українських аграріїв, які опинилися в окупації", - наголосили в центр.
За даними ЦНС, надалі всі ці пропозиції стануть зашморгом на шиї українських землеробів. Адже віддати навіть ці пільгові кредити на тимчасово окупованих територіях буде не реально.
Нагадаємо, ми писали, що на тимчасово захоплених українських територіях окупаційна адміністрація не виплачує зарплату шахтарям та вчителям.
Крім цього РБК-Україна повідомляло, що Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційнім адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
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