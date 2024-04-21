Россияне подготовили новую ловушку для аграриев на оккупированных территориях, - ЦНС

"Льготные кредиты, беспроцентные ставки и еще много "заманух" от кремля для украинских аграриев, которые оказались в оккупации", - отметили в центр.

По данным ЦНС, в дальнейшем все эти предложения станут петлей на шее украинских земледельцев. Ведь отдать даже эти льготные кредиты на временно оккупированных территориях будет не реально.