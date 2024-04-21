Россияне подготовили новую ловушку для аграриев на оккупированных территориях, - ЦНС

Российская Федерация подготовила ловушку для аграриев на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Льготные кредиты, беспроцентные ставки и еще много "заманух" от кремля для украинских аграриев, которые оказались в оккупации", - отметили в центр.
По данным ЦНС, в дальнейшем все эти предложения станут петлей на шее украинских земледельцев. Ведь отдать даже эти льготные кредиты на временно оккупированных территориях будет не реально.
Напомним, мы писали, что на временно захваченных украинских территориях оккупационная администрация не выплачивает зарплату шахтерам и учителям.
Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.
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