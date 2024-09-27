В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку "Шахедів"
В місті Ізмаїл Одеської області у ніч проти 27 вересня пролунали вибухи. На півдні регіону фіксувалися ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
Вибухи в Ізмаїлі було чути близько 02.33.
Додамо, перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що "Шахеди" були помічені на півдні Одеської області, де й розташоване місто Ізмаїл.
Між тим місцеві пабліки та моніторингові групи пишуть про роботу ППО в районі Ізмаїла.
Атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що російська армія ввечері 26 вересня запустила кілька груп дронів-камікадзе по України для чергової повітряної атаки. Так, у деяких областях була оголошена тривога через загрозу "Шахедів".
Додамо також, що моніторингові пабліки повідомляли про близько 10 дронів-камікадзе противника, що підлітають до міста Ізмаїл.
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