В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку "Шахедів"

В місті Ізмаїл Одеської області у ніч проти 27 вересня пролунали вибухи. На півдні регіону фіксувалися ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Одеса ".

Вибухи в Ізмаїлі було чути близько 02.33.

Додамо, перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що "Шахеди" були помічені на півдні Одеської області, де й розташоване місто Ізмаїл.

Між тим місцеві пабліки та моніторингові групи пишуть про роботу ППО в районі Ізмаїла.



Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російська армія ввечері 26 вересня запустила кілька груп дронів-камікадзе по України для чергової повітряної атаки. Так, у деяких областях була оголошена тривога через загрозу "Шахедів".

Додамо також, що моніторингові пабліки повідомляли про близько 10 дронів-камікадзе противника, що підлітають до міста Ізмаїл.