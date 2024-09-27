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В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку "Шахедів"

Ізмаїл, П'ятниця 27 вересня 2024 02:46
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В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку "Шахедів" Фото: в Ізмаїлі було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В місті Ізмаїл Одеської області у ніч проти 27 вересня пролунали вибухи. На півдні регіону фіксувалися ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Вибухи в Ізмаїлі було чути близько 02.33.

Додамо, перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що "Шахеди" були помічені на півдні Одеської області, де й розташоване місто Ізмаїл.

В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку &quot;Шахедів&quot;

Між тим місцеві пабліки та моніторингові групи пишуть про роботу ППО в районі Ізмаїла.

В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку &quot;Шахедів&quot;
Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російська армія ввечері 26 вересня запустила кілька груп дронів-камікадзе по України для чергової повітряної атаки. Так, у деяких областях була оголошена тривога через загрозу "Шахедів".

Додамо також, що моніторингові пабліки повідомляли про близько 10 дронів-камікадзе противника, що підлітають до міста Ізмаїл.

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Ізмаїл Вибухи Атака дронів
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