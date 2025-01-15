Росіяни під час штурму зруйнували деякі позиції ЗСУ на Покровському напрямку, - "Хортиця"

На Покровському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променя, Петропавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Надіївки, Курахового, Дачного та Ясенового. Зокрема бої тривали в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - додає ОСУВ.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 14 січня, на фронті відбулось 170 бойових зіткнень. Зокрема на Покровському напрямку Сили оборони відбили 70 штурмових і наступальних дій агресора.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв'язку в Покровськ і Мирноград Донецької області.