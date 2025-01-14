Росіяни, ймовірно, мають намір створити блокаду Покровська і Мирнограда, - ISW
Російські війська, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв'язку в Покровськ і Мирноград Донецької області. Таким чином ворог хоче змусити ЗСУ відступити з міст у наступні місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що росіяни нещодавно перерізали трасу Т-0405 Покровськ-Костянтинівка на схід від Покровська і трасу Т-0406 Покровськ-Міжова на південний захід від Покровська в рамках своїх зусиль з оточення Покровська і Мирнограда.
Причому обидві траси, Т-0405 і Т-0406, є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання військ у районі Покровська-Мирнограда.
У зв'язку з цим в ISW вважають, що наступ РФ на схід і захід від Покровська може ускладнити українську логістику і здатність України поповнювати запаси і передислоковувати війська для захисту населених пунктів Покровськ і Мирноград.
Експерти попереджають, що російське військове командування може мати намір здійснити подальші наступи на північ від трас Т-0405 і Т-0406, щоб у кінцевому підсумку змусити ЗСУ відступити на північ (а не на схід або захід), щоб підтримати оточення Росією обох населених пунктів і подальше просування на захід у бік адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Також, військове командування РФ, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська і Мирнограда піхотою.
За підсумком блокада цих міст збільшує ймовірність відступу української армії, а російські війська зі свого боку зможуть захопити ці населені пункти, уникнувши важких міських боїв.
Росіяни уникають міських боїв у Донецькій області
Нагадаємо, днями видання Financial Times писало, що росіяни змінили свою стратегію. Ворог почав оминати важкі міські бої на Донеччині та прямує в бік Дніпропетровської області.
Так, росіяни, які просуваються з півдня, почали наступати на захід від Покровська, перебуваючи лише за 7 км від траси, яка веде в Дніпропетровську область. Представник ГУР сказав у коментарі FT, що тактика РФ націлена на те, щоб ЗСУ самі вийшли з Покровська.
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