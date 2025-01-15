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Росіяни під час штурму зруйнували деякі позиції ЗСУ на Покровському напрямку, - "Хортиця"

Середа 15 січня 2025 08:42
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Росіяни під час штурму зруйнували деякі позиції ЗСУ на Покровському напрямку, - "Хортиця" Ілюстративне фото: росіяни під час штурму зруйнували деякі позиції на Покровському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На Покровському напрямку ворог під час штурму зруйнував деякі позиції Сил оборони. Українські бійці вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Покровському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променя, Петропавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Надіївки, Курахового, Дачного та Ясенового. Зокрема бої тривали в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - додає ОСУВ.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 14 січня, на фронті відбулось 170 бойових зіткнень. Зокрема на Покровському напрямку Сили оборони відбили 70 штурмових і наступальних дій агресора.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв'язку в Покровськ і Мирноград Донецької області.

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