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Россияне во время штурма разрушили некоторые позиции ВСУ на Покровском направлении, - "Хортица"

Среда 15 января 2025 08:42
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Россияне во время штурма разрушили некоторые позиции ВСУ на Покровском направлении, - "Хортица" Иллюстративное фото: россияне во время штурма разрушили некоторые позиции на Покровском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На Покровском направлении враг во время штурма разрушил некоторые позиции Сил обороны. Украинские бойцы принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

На Покровском направлении россияне проводили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Петропавловки, Зеленого, Звёздного, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Надеевки, Курахово, Дачного и Ясенового. В частности бои продолжались в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавляет ОСГВ.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 14 января, на фронте состоялось 170 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении Силы обороны отбили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Между тем в Институте изучения войны (ISW) считают, что россияне, вероятно, намерены перекрыть украинские наземные линии связи в Покровск и Мирноград Донецкой области.

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