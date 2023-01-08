Росіяни під час "перемир'я" обстріляли місію ООН у Запорізькій області, - голова ОВА
Російські війська, незважаючи на обіцянки Кремля припинити вогонь на Різдво, продовжували обстрілювати в Запорізькій області, і під удари окупантів потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка везла гуманітарний вантаж в Оріхове.
Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає РБК-Україна з посиланням на слова чиновника в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він констатував, що країна-агресор не дотримувалася своїх запевнень про "різдвяну тишу" 6 - 7 січня, і порушувала власні обіцянки не вести обстріли в ці дні.
"(7 січня) у нас на Запоріжжі була делегація Організації Об'єднаних Націй, була керівниця гуманітарної місії в Україні Деніз Браун. Було погоджено, що не буде обстрілів, проте на жаль сторона агресора, яка обіцяла, що не стрілятиме, (у суботу) вранці обстрілювала навіть місію ООН, яка привезла до Оріхова гуманітарну допомогу", - сказав Старух.
Чиновник наголошує, що окупанти продовжують нехтувати правилами ведення війни та б'ють по громадах.
"Росія - "православний талібан", який не розуміє щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування", - зазначив Старух.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники тижнями не відкривають "коридор життя" у Запорізькій області та не випускають українців, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій.
Перед цим глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія не припиняла атак під час "перемир'я".
Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Путін оголосив про одностороннє припинення вогню на час різдвяних свят. Проте вже за перші три години російського "перемир'я" окупанти 14 разів обстріляли Луганську, а потім і Донецьку області. В результаті обстрілів загинув житель Бахмута.
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