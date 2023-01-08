Россияне во время "перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожской области, - глава ОВА

Российские войска, несмотря на обещания Кремля прекратить огонь на Рождество, продолжали вести обстрелы в Запорожской области, и под удары оккупантов попала миссия Организации Объединенных Наций, которая везла гуманитарный груз в Орехово.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он констатировал, что страна-агрессор не придерживалась своих же заверений о "рождественской тишине" 6 - 7 января, и нарушала собственные обещания не вести обстрелы в эти дни.

"(7 января) у нас в Запорожской области была делегация Организации Объединенных Наций, была руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун. Была договоренность, что не будет обстрелов, однако к сожалению сторона агрессора, которая обещала, что не будет стрелять, (в субботу) утром обстреливала даже миссию ООН, которая привезла в Орехов гуманитарную помощь", - сказал Старух.

Чиновник подчеркивает, что оккупанты продолжают пренебрегать правилами ведения войны и бьют по общинам.

"Россия - "православный талибан", который не понимает что-то святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования", - отметил Старух.