Россияне во время "перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожской области, - глава ОВА
Российские войска, несмотря на обещания Кремля прекратить огонь на Рождество, продолжали вести обстрелы в Запорожской области, и под удары оккупантов попала миссия Организации Объединенных Наций, которая везла гуманитарный груз в Орехово.
Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника в эфире телемарафона "Єдині новини".
Он констатировал, что страна-агрессор не придерживалась своих же заверений о "рождественской тишине" 6 - 7 января, и нарушала собственные обещания не вести обстрелы в эти дни.
"(7 января) у нас в Запорожской области была делегация Организации Объединенных Наций, была руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун. Была договоренность, что не будет обстрелов, однако к сожалению сторона агрессора, которая обещала, что не будет стрелять, (в субботу) утром обстреливала даже миссию ООН, которая привезла в Орехов гуманитарную помощь", - сказал Старух.
Чиновник подчеркивает, что оккупанты продолжают пренебрегать правилами ведения войны и бьют по общинам.
"Россия - "православный талибан", который не понимает что-то святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования", - отметил Старух.
Ранее сообщалось, что российские захватчики неделями не открывают "коридор жизни" в Запорожской области и не выпускают украинцев, которые хотят выехать из временно оккупированных территорий.
Перед этим глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия не прекращала атак во время "перемирия".
Напомним, 5 января российский диктатор Путин объявил об одностороннем прекращении огня на время рождественских праздников. Однако уже за первые три часа российского "перемирия" оккупанты 14 раз обстреляли Луганскую, а затем и Донецкую области. В результате обстрелов погиб житель Бахмута.
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