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Росіяни під час обстрілу України 31 липня використали ракету КНДР, - Defense Express

Понеділок 05 серпня 2024 18:14
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Росіяни під час обстрілу України 31 липня використали ракету КНДР, - Defense Express Ілюстративне фото: росіяни били по Україні ракетою KN-23 (facebook.com/New27b)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти у середу, 31 липня, намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23. Вона не долетіла до цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, ракета летіла у напрямку Білої Церкви, але впала на території Київської області. Ймовірно, причиною цього був її вибух у повітрі.

Журналісти стверджують, що на місці падіння ракети було знайдено уламки з маркуванням, яке наносять на KN-23. Таке озброєння країна-агресор уже використала для ударів по Україні на початку 2024 року.

Defense Express нагадує, що востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні фіксували 27 лютого 2024 року. Пауза тривала п'ять місяців.

Характеристики ракети

За даними видання, балістичні ракети КНДР, якими користується Росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Також максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.

Що передувало

Нагадаємо, ще 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначав, що всього російські окупанти застосували для ударів по Україні близько півсотні ракет KN-23/24, які виробляє Північна Корея.

Фільчаков звертав увагу на низьку якість північнокорейських ракет. Вони іноді вибухають у повітрі.

Також, за його словами, один раз окупанти використали таку ракету для удару по Харківській області.

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