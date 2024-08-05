Росіяни під час обстрілу України 31 липня використали ракету КНДР, - Defense Express
Російські окупанти у середу, 31 липня, намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23. Вона не долетіла до цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише видання, ракета летіла у напрямку Білої Церкви, але впала на території Київської області. Ймовірно, причиною цього був її вибух у повітрі.
Журналісти стверджують, що на місці падіння ракети було знайдено уламки з маркуванням, яке наносять на KN-23. Таке озброєння країна-агресор уже використала для ударів по Україні на початку 2024 року.
Defense Express нагадує, що востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні фіксували 27 лютого 2024 року. Пауза тривала п'ять місяців.
Характеристики ракети
За даними видання, балістичні ракети КНДР, якими користується Росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.
Також максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.
Що передувало
Нагадаємо, ще 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначав, що всього російські окупанти застосували для ударів по Україні близько півсотні ракет KN-23/24, які виробляє Північна Корея.
Фільчаков звертав увагу на низьку якість північнокорейських ракет. Вони іноді вибухають у повітрі.
Також, за його словами, один раз окупанти використали таку ракету для удару по Харківській області.
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