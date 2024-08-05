Россияне во время обстрела Украины 31 июля использовали ракету КНДР, - Defense Express

Российские оккупанты в среду, 31 июля, пытались ударить по Киевской области северокорейской баллистической ракетой KN-23. Она не долетела до цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как пишет издание, ракета летела в направлении Белой Церкви, но упала на территории Киевской области. Вероятно, причиной этого был ее взрыв в воздухе.

Журналисты утверждают, что на месте падения ракеты были найдены обломки с маркировкой, которую наносят на KN-23. Такое вооружение страна-агрессор уже использовала для ударов по Украине в начале 2024 года.

Defense Express напоминает, что последний раз использование Россией баллистических ракет KN-23 для ударов по украине фиксировали 27 февраля 2024 года. Пауза длилась пять месяцев.

Характеристики ракеты

По данным издания, баллистические ракеты КНДР, которыми пользуется Россия, оборудованы боевой частью с фугасным снаряжением, мощность которой составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Также максимальный радиус действия KN-23 составляет 650 километров.