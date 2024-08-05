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Россияне во время обстрела Украины 31 июля использовали ракету КНДР, - Defense Express

Понедельник 05 августа 2024 18:14
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Россияне во время обстрела Украины 31 июля использовали ракету КНДР, - Defense Express Иллюстративное фото: россияне били по Украине ракетой KN-23 (facebook.com/New27b)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в среду, 31 июля, пытались ударить по Киевской области северокорейской баллистической ракетой KN-23. Она не долетела до цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, ракета летела в направлении Белой Церкви, но упала на территории Киевской области. Вероятно, причиной этого был ее взрыв в воздухе.

Журналисты утверждают, что на месте падения ракеты были найдены обломки с маркировкой, которую наносят на KN-23. Такое вооружение страна-агрессор уже использовала для ударов по Украине в начале 2024 года.

Defense Express напоминает, что последний раз использование Россией баллистических ракет KN-23 для ударов по украине фиксировали 27 февраля 2024 года. Пауза длилась пять месяцев.

Характеристики ракеты

По данным издания, баллистические ракеты КНДР, которыми пользуется Россия, оборудованы боевой частью с фугасным снаряжением, мощность которой составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Также максимальный радиус действия KN-23 составляет 650 километров.

Что предшествовало

Напомним, еще 14 марта руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отмечал, что всего российские оккупанты применили для ударов по Украине около полсотни ракет KN-23/24, которые производит Северная Корея.

Фильчаков обращал внимание на низкое качество северокорейских ракет. Они иногда взрываются в воздухе.

Также, по его словам, один раз оккупанты использовали такую ракету для удара по Харьковской области.

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