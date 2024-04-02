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Росіяни під час нічної атаки вдарили по об'єкту енергетики Кіровоградської області

Вівторок 02 квітня 2024 09:04
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Росіяни під час нічної атаки вдарили по об'єкту енергетики Кіровоградської області Фото: росіяни під час нічної атаки вдарили по об'єкту енергетики Кіровоградської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, під час чергової дронової атаки, росіяни пошкодили об‘єкт енергетики у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградську область ушкоджено об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано", - пише Райкович.

Також голова ОВА додав, що на даний момент інформація щодо постраждалих не надходила.

Атака на Україну у ніч на 2 квітня

Останнім часом російські терористи посилили масовані удари проти України. Найчастіше під обстріл потрапляють об'єкти паливно-енергетичного сектору чи інша критична інфраструктура країни.

У ніч на 2 квітня російські терористи атакували Україну:

  • авіаційною ракетою Х-59, яку було запущено з тимчасово окупованої частини Запорізької області;
  • 10-а ударними БпЛА типу Shahed, які запустили із кримського мису Чауда.

Загалом протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах Дніпропетровської області.

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Російська Федерація Кіровоградська область
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