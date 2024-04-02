Фото: росіяни під час нічної атаки вдарили по об'єкту енергетики Кіровоградської області (Getty Images)

Цієї ночі, під час чергової дронової атаки, росіяни пошкодили об‘єкт енергетики у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградську область ушкоджено об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано", - пише Райкович. Також голова ОВА додав, що на даний момент інформація щодо постраждалих не надходила. Атака на Україну у ніч на 2 квітня Останнім часом російські терористи посилили масовані удари проти України. Найчастіше під обстріл потрапляють об'єкти паливно-енергетичного сектору чи інша критична інфраструктура країни. У ніч на 2 квітня російські терористи атакували Україну: авіаційною ракетою Х-59, яку було запущено з тимчасово окупованої частини Запорізької області;

10-а ударними БпЛА типу Shahed, які запустили із кримського мису Чауда. Загалом протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах Дніпропетровської області.