Росіяни під час нічної атаки вдарили по об'єкту енергетики Кіровоградської області
Цієї ночі, під час чергової дронової атаки, росіяни пошкодили об‘єкт енергетики у Кіровоградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградську область ушкоджено об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано", - пише Райкович.
Також голова ОВА додав, що на даний момент інформація щодо постраждалих не надходила.
Атака на Україну у ніч на 2 квітня
Останнім часом російські терористи посилили масовані удари проти України. Найчастіше під обстріл потрапляють об'єкти паливно-енергетичного сектору чи інша критична інфраструктура країни.
У ніч на 2 квітня російські терористи атакували Україну:
- авіаційною ракетою Х-59, яку було запущено з тимчасово окупованої частини Запорізької області;
- 10-а ударними БпЛА типу Shahed, які запустили із кримського мису Чауда.
Загалом протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах Дніпропетровської області.
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