Россияне во время ночной атаки ударили по объекту энергетики Кировоградской области

Этой ночью, во время очередной дроновой атаки, россияне повредили объект энергетики в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Во время очередной вражеской дроновой атаки на Кировоградскую область поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", - пишет Райкович.

Также глава ОГА добавил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Атака на Украину в ночь на 2 апреля

В последнее время российские террористы усилили массированные удары против Украины. Чаще всего под обстрел попадают объекты топливно-энергетического сектора или другая критическая инфраструктура страны.

В ночь на 2 апреля российские террористы атаковали Украину:

авиационной ракетой Х-59, которая была запущена с временно оккупированной части Запорожской области;

10 ударными БпЛА типа Shahed, которые запустили с крымского мыса Чауда.

В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах Днепропетровской области.