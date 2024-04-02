Россияне во время ночной атаки ударили по объекту энергетики Кировоградской области
Этой ночью, во время очередной дроновой атаки, россияне повредили объект энергетики в Кировоградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.
"Во время очередной вражеской дроновой атаки на Кировоградскую область поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", - пишет Райкович.
Также глава ОГА добавил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Атака на Украину в ночь на 2 апреля
В последнее время российские террористы усилили массированные удары против Украины. Чаще всего под обстрел попадают объекты топливно-энергетического сектора или другая критическая инфраструктура страны.
В ночь на 2 апреля российские террористы атаковали Украину:
- авиационной ракетой Х-59, которая была запущена с временно оккупированной части Запорожской области;
- 10 ударными БпЛА типа Shahed, которые запустили с крымского мыса Чауда.
В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах Днепропетровской области.
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