Росіяни під час масованих ударів влучили по Дніпру, - ОВА

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди - люди. На щастя, всі цілі. Минулося", - пише Лисак.

Удари по Нікопольському району

Як відзначив голова ОВА, ворог не вгамовується та обстрілює район. Наразі інші подробиці він не розкривав.

Ракетний обстріл України 13 січня

Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".

"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.

Як стверджують моніторингові групи, цієї ночі росіяни застосували:

6 літаків Ту-95МС;

6 літаків Ту-22М3;

5 бортів МіГ-31К;

літаки Су-34/Су-35.

Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.