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Россияне во время массированных ударов попали по Днепру, - ОВА

Фото: россияне во время массированных ударов попали по Днепру (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Во время массовой утренней атаки террористов по территории Украины, враг попал также и по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Субботнее утро выдалось нелегким. Имеем прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем.  Но самое главное всегда - люди. К счастью, все целы. Прошло", - пишет Лысак. 

Удары по Никопольскому району 

Как отметил глава ОВА, враг не унимается и обстреливает район. Пока другие подробности он не раскрывал.

Ракетный обстрел Украины 13 января

Около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты в западные области. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

Как утверждают мониторинговые группы, этой ночью россияне применили:

  • 6 самолетов Ту-95МС;
  • 6 самолетов Ту-22М3;
  • 5 бортов МиГ-31К;
  • самолеты Су-34/Су-35.

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.

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