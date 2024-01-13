Россияне во время массированных ударов попали по Днепру, - ОВА

"Субботнее утро выдалось нелегким. Имеем прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем. Но самое главное всегда - люди. К счастью, все целы. Прошло", - пишет Лысак.

Удары по Никопольскому району

Как отметил глава ОВА, враг не унимается и обстреливает район. Пока другие подробности он не раскрывал.

Ракетный обстрел Украины 13 января

Около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты в западные области. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

Как утверждают мониторинговые группы, этой ночью россияне применили:

6 самолетов Ту-95МС;

6 самолетов Ту-22М3;

5 бортов МиГ-31К;

самолеты Су-34/Су-35.

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.