Росіяни перейшли межі фантастики і стали заручниками власної брехні, - Трегубов

За його словами, фактичну лінію фронту можна побачити на мапі від DeepState.

Росіяни ж мають зважати на свої ж попередні брехливі заяви, і відповідно до цього "зафарбовувати" нові нібито захоплені населені пункти. Однак вони цього не роблять.



"Якщо вони кажуть, що Куп'янськ ним взятий і вони не відмовлялися від цієї концепції, то треба якось малювати мапу, де Куп'янськ вже взятий, а отже просуваються вони десь далі… Тобто фактично ті населені пункти, до яких вони насправді інколи доходять малими групами, на цих мапах в них там в дуже глибокому тилу", - зазначив Трегубов.