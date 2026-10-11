Міноборони РФ "годує" росіян у Max відвертою брехнею про успіхи російської армії, - ISW

Міноборони РФ звітує в Max про нібито успіхи на фронті, однак частина заяв не має підтверджень. Навіть російські військові блогери сумніваються в оточенні ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

9 жовтня російське Міноборони опублікувало щотижневий огляд бойових дій лише у Max. У ньому відомство заявило, що з 3 до 9 жовтня російські війська нібито захопили два українські населені пункти, а ще три - протягом попередніх 24 годин.

Також російська сторона стверджувала, що її військові зірвали спроби ЗСУ провести ротацію або вийти з нібито оточення в районі Добропілля Донецької області та поблизу Чорного на північний схід від Харкова.

Окремо Міноборони РФ заявило, що підрозділи російського Північного угруповання військ захопили 414 квадратних кілометрів території та 20 населених пунктів на Харківщині після нібито оточення українських сил.

В ISW вважають ці твердження перебільшеними та такими, що не мають належного підтвердження. Українські військові не підтверджували оточення своїх підрозділів на півночі Харківської області. У цьому також сумнівалися російські військові блогери.

У звіті російського відомства йшлося і про далекобійні удари по українських підприємствах оборонної промисловості, телекомунікаційних центрах та суднах для перевезення сухих вантажів протягом минулого тижня.

Чому Міноборони РФ публікує звіт у Max

Аналітики ISW звернули увагу, що 9 жовтня російське Міноборони розмістило зведення лише в Max, а не у своєму Telegram-каналі, який орієнтований на міжнародну аудиторію.

На думку експертів, такий вибір платформи може свідчити про прагнення Кремля донести перебільшені повідомлення про успіхи армії насамперед до росіян. Так влада намагається створити враження, що російські війська постійно просуваються вперед, попри ознаки суттєвого сповільнення наступу.

Max - російська державна платформа для обміну повідомленнями, яку влада просуває як частину своєї політики контролю над інтернетом. Для реєстрації в ній потрібен російський або білоруський номер телефону, що обмежує доступ для частини іноземної аудиторії.

В ISW припускають, що публікація звіту лише в Max могла також допомогти зменшити міжнародну увагу до непідтверджених заяв про успіхи російської армії. Водночас російське Міноборони продовжує публікувати перебільшені твердження і в Telegram, а аналітики регулярно перевіряють їх та спростовують ті, що не відповідають наявним даним.

